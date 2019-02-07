Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı
Güney Afrika'da bir lisede yaşanan darp olayı, ülkede infial yarattı. Sınıfta cep telefonu kullanma tartışmasıyla çıkan olayda öğretmen, kız öğrencisine şiddet uyguladı.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da, Sans Souci kız lisesinde, öğrencisinin telefon kullandığını gören kadın öğretmen, ders sırasında telefon kullanmanın yasak olduğunu söyleyip öğrenciyi uyardı. Öğretmen, öğrencinin elindeki telefonu alıp masasının üzerine koydu.
Bu sırada öğretmen, öğrencisinin kendisine küfür ettiğini duyunca oturduğu sırayı itip sınıftan çıkamasını istedi. Öğrenci ise sınıftan çıkmayı reddedip sırayı öğretmenine doğru iterek hakaret etti. Bu sırada öğretmen kontrolünü kaybedip öğrencisine tokat attı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan olay, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler sosyla medya üzerinden yayılınca Bakanlık olayla ilgili soruşturma açtı.Kentte bulunan eğitim müdürlüğünün sözcüs Jessica Shelver, öğretmen ve öğrenci hakkında soruşturma açıldığı, her iki tarafın da birbirlerinden davacı olduklarını, verilecek disiplin kararına kadar öğretmen ve öğrenicinin okulda uzaklaştırıldığını söyledi.
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Ögretmen Boxör gibi gücünü omuzdan aliyo. Pis patlatmisCevap Yaz Yayından Kaldır
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demekki sadece türkiyede değil tüm dünyada öğretmenlik mesleği ayaklar altında. takan yok. saygı duyan yok.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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ÖĞRETMEN HAKLI BENCECevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Öğretmen beyaz öğrenci zenci...Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ÖĞRETMEN BAYAN İYİ YAPMIŞ ELLERİNE SAĞLIK ARTIK DÜNYANIN EN ÜCRA KÖŞESİNDE BİLE İŞİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ FİKRİ SAĞLIK VE UMUT DOLU GENÇLİK AYNI SEBZE VE MEYVELER GİBİ GDO LU BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLEREK ADINA MEDENİYET VE TEKNOLOJİ DENİLEN TABLETLER VE TELEFONLARLA SANAL DOSTLUKLARIN VE YANLIŞLIKLARIN YAŞANDIĞI BU ALEME AİT DİLLERLE ÖZENSİZ BİR YAPIYLA GENÇLİK ROBOTLAŞMAYA SEVKEDİLMİŞTİR SADECE GENÇLİK DEĞİL ORTA YAŞ DA BU AKIMIN TUTSAĞI OLMUŞ BU YÜZDEN KAVGALAR CİNAYETLER İŞLENMEKTE DÜZEN BOZULMAKTADIRCevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır