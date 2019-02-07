Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da, Sans Souci kız lisesinde, öğrencisinin telefon kullandığını gören kadın öğretmen, ders sırasında telefon kullanmanın yasak olduğunu söyleyip öğrenciyi uyardı. Öğretmen, öğrencinin elindeki telefonu alıp masasının üzerine koydu.

Bu sırada öğretmen, öğrencisinin kendisine küfür ettiğini duyunca oturduğu sırayı itip sınıftan çıkamasını istedi. Öğrenci ise sınıftan çıkmayı reddedip sırayı öğretmenine doğru iterek hakaret etti. Bu sırada öğretmen kontrolünü kaybedip öğrencisine tokat attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler sosyla medya üzerinden yayılınca Bakanlık olayla ilgili soruşturma açtı.Kentte bulunan eğitim müdürlüğünün sözcüs Jessica Shelver, öğretmen ve öğrenci hakkında soruşturma açıldığı, her iki tarafın da birbirlerinden davacı olduklarını, verilecek disiplin kararına kadar öğretmen ve öğrenicinin okulda uzaklaştırıldığını söyledi.