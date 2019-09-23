Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor
Yapılması muhtemel sınır ötesi terör operasyonu öncesi sınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.
GECE SAATLERİNDE İLÇEYE ULAŞTI
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale'ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20 .Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 araçlık askeri konvoy gece saat 23.00'da Akçakale ilçesine ulaştı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Askeri araçların ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. Araçlar 3. Hudut Alay komutanlığına alındı.