Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sınırı açarız" restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz

05.09.2019 16:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalarda "Suriye'de Güvenli Bölge oluşturulmadığı takdirde kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Bunu ABD'li dostlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi" demesi üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) ilk tepki geldi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor" dedi.

"5,6 MİLYAR EURO AKTARDIK"

"AB söz verdiği yardımları vermedi" ifadesine ilişkin olarak da Bertaud şunları söyledi:

"Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar euroluk fonun bugüne kadar 5,6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak."

"DAHA FAZLASI İÇİN DİYALOĞA AÇIĞIZ"

Sözcü üzerinde anlaşılmış olan bu miktarın dışındaki talepler konusunda diyaloğa her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi.

"KAPILARI AÇARIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'de oluşturulması beklenen güvenli bölge konusunda şu ifadeler kullanmıştı:

"Batı verilen sözü tutmadı. Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız. Oldu oldu, olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin vermeyecekseniz kusura bakmayın.

Eylül'ün son haftasına kadar güvenli bölgeyi fiilen başlatmakta kararlıyız. Bu işe başlayacağız. Hedefimiz yaklaşık 1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan etmektir."