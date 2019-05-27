Sınırda EYP Patladı: 1 Asker Yaralandı

Türkiye-İran sınırında Aralık ilçesi yakınlarında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıyı imha çalışması yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada, Jandarma bomba imha uzmanı 1 asker sağ el parmakları koptu. Yaralı asker, tedavisi için Erzurum'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesi yakınlarında teröristlerce döşenen EYP'yi imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlama esnasında bomba imha uzmanı asker, sağ elinden yaralandı. Parmakları kopan asker, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Erzurum'a sevk edildi.

BOMBA İMHA UZMANI YARALANDI

Jandarma bomba imha uzmanı 1 asker, EYP'nin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Sağ elinden yaralanan ve parmakları kopan asker, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı asker, Erzurum'a sevk edildi. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA