Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış

Türkiye-İran sınırında karların erimesiyle, kışın kaçak şekilde sınırı geçerken donarak ölen 39 sığınmacının cesedi ortaya çıktı. Göçmenlerden yalnızca dördünün kimliği belirlenip cesedi ülkesine gönderildi. Diğerleri ise Van'da kimsesizler mezarlığına gömüldü.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Van Başkale'de, karların eridiği 1 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde 39 cenaze bulundu. Cenazeler Eşmepınar, Kaşkol ve Böğrühek köyleri kırsalında İran sınırına 100 metre ila 1 kilometre mesafede tespit edildi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜLER

Göçmenlerin büyük ihtimalle Afrika'dan geldikleri, ince giysilerle yolculuk yaptıkları ve yaşlarının 16-30 arasında değiştiği anlaşıldı. Kimliği belirlenen dört cenaze ülkesine gönderilirken, 35'i ise Van'da Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldü. Cesetlerden bazılarının hayvanlarca parçalandığı tespit edildi.