Singapur'da lüks otomobil dehşeti: 5 ölü
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Singapur'da lüks otomobil dehşeti: 5 ölü

18.02.2021 21:02 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:06
Singapur'da lüks otomobil dehşeti: 5 ölü

Singapur'da lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Singapur'da lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı.  Kazada otomobil alev alev yanarken,araçta bulunan 5 kişi dışarı çıkamayınca feci şekilde hayatını kaybetti.

Singapur'un Tanjong Pagar semtinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks otomobilin sürücüsü, aşırı hız nedeniyle kontrelden çıkarak, caddeki duvara çarptı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. Çıkan yangın sonucu kaza yerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, araçta bulunan 5 kişinin dışarı çıkamaması nedeniyle yanarak, hayatını kaybettiğini aktardı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Lüks otomobilin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, bir binaya ait duvara çarptığı ve alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan, kaza anı caddedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin aşırı hızla gittiği sırada aniden kontrolden çıkarak, duvara çarptığı anlar ile çevredeki vatandaşların panik anları görülüyor. 

- Singapur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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