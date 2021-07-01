SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
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SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Temmuz tarihi itibariyle koronavirüste kademeli normalleşme dönemi başladı.

1 Temmuz tarihi itibariyle koronavirüste kademeli normalleşme dönemi başladı. Yeni kararların uygulanmaya başlamasıyla sinema salonları da açıldı. Beyaz perde yarından itibaren seyirci ile buluşacak.

Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla İstiklal Caddesi yeniden eski günlerine dönüyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla İstiklal Caddesi'nde yoğunluk olduğu görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır ışıkları kapanan beyaz perde, yeniden açılıyor. Kademeli normalleşme dönemiyle sinema salonları da faaliyete geçiyor. Yarından itibaren seyirci ile buluşacak olan sektör temsilcileri, bugünden temizliklerini yaparak açılışa hazırlandı.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Sinema işletmecisi Şahin Dilbaz, "Ayın birinde sinemalar açıldı ama filmciler filmleri cuma gününden veriyor. Biz bugün temizliğimizi hazırlığımızı yapıyoruz. Yarından itibaren Hababam Sınıfını bir günlüğüne ücretsiz oynatacağız. Şirket sinemayı özlediler diye Türkiye genelinde bir gün ücretsiz gösterecek. Yarın kısmet olursa bismillah diyerek açılacağız. Kaç aydır kapalıyız. Sinema seyircisi özlemiştir. Herkesi bekliyoruz" dedi.

BİZİM İÇİN ZOR BİR DÖNEMDİ

20 senedir sinemada çalışan Bekir Çağırır "Biz 1.5 senedir kapalıydık. Çok şükür şimdi kendimizi kurtarmaya çalışacağız. Bizim için zor bir dönemdi. Sinema yeniden başlıyor. Hepimize hayırlı olur inşallah. Perde de açılacak. Müşterilerimiz de gelecek. Zaten ilk seansımız ücretsiz. İnsanlar bir alışsın. İnsanlar çoluğu çocuğu ile gelsin" dedi.

SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR
SİNEMA SALONLARI AÇILIYOR; BEYAZ PERDE SEYİRCİLERLE BULUŞUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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