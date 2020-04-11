Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı - Haber
İtfaiye, Taksim, 3. Sayfa

Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı

Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı Çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un Taksim'deki evinin alt katında yangın çıktı.

11.04.2020 03:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:40
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı

Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı

Çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un Taksim'deki evinin alt katında yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi de hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 02.30'da Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Büyükparmak Kapı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikinci katta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kattan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangından çıkan dumandan etkilenen bir kişide hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı katın üstünde de Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un yaşadığı öğrenildi. Ailesi ile birlikte kalan Süheyla Artun, itfaiye ekiplerinin çalışması ile aşağı öğrenildi. Yangının çıkış anını anlatan Artun, "Yatıyordum birden bir duman kokusu geldi. Kata baktım bir şey yok. Balkona baktım bir şey yok, salona baktım bir şey yok. Sokak kapısını açmamla beraber sonra balkona attım kendimi. Kızı kaldırdım. İşte böyle oldu. Evimizi duman bastı, bizleri itfaiye kurtardı" dedi.

Polis ekipleri çıkan yangının sebebini araştırmaya çalışıyor.

Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haber
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haber
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haber
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Haber
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haber
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haber
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Cüneyt Özdemir
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 03:57:37. #1.14#
title