Sinema - Bir Nefes Daha

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Nisan Dağ'ın ikinci uzun metraj filmi "Bir Nefes Daha", İstanbul'un bir mahallesinde birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bağımlılığa karşı verdiği savaşı anlatıyor.

Filmin oyuncuları arasında Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu, Ushan Çakır, Eren Çiğdem ve Ayris Alptekin yer alıyor.