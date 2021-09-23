Sinema - Bir Nefes Daha - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinema - Bir Nefes Daha

AA / Muhammed Beheşti Birtane - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Nisan Dağ'ın ikinci uzun metraj filmi "Bir Nefes Daha", İstanbul'un bir mahallesinde birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bağımlılığa karşı verdiği savaşı anlatıyor.

Filmin oyuncuları arasında Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu, Ushan Çakır, Eren Çiğdem ve Ayris Alptekin yer alıyor.

Sinema - Bir Nefes Daha

Sinema - Bir Nefes Daha

Sinema - Bir Nefes Daha

Sinema - Bir Nefes Daha
AA / Muhammed Beheşti Birtane - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

 Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Joe Biden Mehmet Muş Sezai Temelli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali Yerlikaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinema - Bir Nefes Daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 13:26:10. #1.11#