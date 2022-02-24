Sinema - Beni sevenler listesi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Emre Erdoğdu'nun yönettiği "Beni Sevenler Listesi"nde Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sermet Yeşil ve Nazlı Bulum gibi isimler rol aldı.

Dram türündeki film, Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yaşayan uyuşturucu satıcısı bir adamın artık çevresi tarafından sevilmeyeceğine dair bir paranoya kapılmasını konu ediniyor.