Sinema - Beni sevenler listesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinema - Beni sevenler listesi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Emre Erdoğdu'nun yönettiği "Beni Sevenler Listesi"nde Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sermet Yeşil ve Nazlı Bulum gibi isimler rol aldı.

Dram türündeki film, Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yaşayan uyuşturucu satıcısı bir adamın artık çevresi tarafından sevilmeyeceğine dair bir paranoya kapılmasını konu ediniyor.

Sinema - Beni sevenler listesi

Sinema - Beni sevenler listesi

Sinema - Beni sevenler listesi

AA - Güncel

Hayal Köseoğlu, Halil Babür, Türkiye, Film, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title