Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal görüntüsüyle şaşırttı

31.08.2019 10:49

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu ile kuzeninin düğününe katıldı. Kobal'ın annesi ile çekildiği fotoğrafı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"GÜZELLİK GENETİKMİŞ"

Ekranlardan uzun süre uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla hayranlarını fazla merakta bırakmıyor. Hemen hemen her anının takipçileriyle paylaşan Kobal, düğünde annesi ile çekildiği bir fotoğraf paylaştı. Kobal'ın annesi ile olan pozuna sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Annesi Nuray Kobal'ın güzelliğine ve gençliğine vurgu yapan Kobal'ın takipçileri, "Hangisi anne, ablası sandım, güzellik genetikmiş" mesajları yağdırdı.

NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

Sinem Kobal ve kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile kuzeninin nikah şahidi oldu.