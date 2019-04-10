Sinem Kobal ile Kaan Urgancıoğlu'nun Çukur Dizisine Dahil Olacağı İddia Edildi!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni fenomen dizisi Çukur'dan, son haftalarda üç önemli oyuncu ayrıldı. Dilan Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in veda ettiği Çukur'a hangi oyuncuların katılacağı büyük merak konusu oldu.

BOMBA İSİMLER ÇUKUR'DA

Son dönemde öne çıkan dizilerin başında gelen Çukur'a Sinem Kobal da dahil olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal'ın yeni sezonda kadroya katılacağı iddia edildi. Sinem Kobal'ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan'ın da diziye dahil olacağı öne sürüldü.