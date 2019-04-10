Sinem Kobal ile Kaan Urgancıoğlu'nun Çukur Dizisine Dahil Olacağı İddia Edildi!
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da geçtiğimiz bölümlerde 3 başrol oyuncusu senaryo gereği diziye veda etmişti. Diziye Sinem Kobal ve Kaan Urgancıoğlu'nun dahil edileceği iddia edildi.
Show TV'nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni fenomen dizisi Çukur'dan, son haftalarda üç önemli oyuncu ayrıldı. Dilan Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in veda ettiği Çukur'a hangi oyuncuların katılacağı büyük merak konusu oldu.
BOMBA İSİMLER ÇUKUR'DA
Son dönemde öne çıkan dizilerin başında gelen Çukur'a Sinem Kobal da dahil olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal'ın yeni sezonda kadroya katılacağı iddia edildi. Sinem Kobal'ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan'ın da diziye dahil olacağı öne sürüldü.
YORUMLAR (34)
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Haber cukur diyor bazı andavllarda altında Binali, ekrem kavgası yapıyor. Rabbim bizi bunlardan koru:)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Mahsun ve ceto daha sonra veda etmeliydi onlarsiz cukura kolay alisamayiz.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Binali Beyin Yerinde Olsam Yenilgiyi Kabul Edip Ekrem Beyi Tebrik Ederdim... Çünkü Binali Bey Son Derece Adil Bir İnsandır. Kendisinden Vakit Geçmeden Kendisine Yakışan Bu Tebrik Hamlesini Bekliyoruz...Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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maraz ali ile iskenderi koyun çukura reyting rekoru kırar..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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camura yatip zorla bize verin denmesi isin cilkini cikardi tabiri caizse. binali gibi bir adamin karizmasini yerle bir ettiler, yazik adama, ben olsam artik verseler de almam koltugu.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır