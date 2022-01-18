Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı Adıyaman Kahta-Sincik karayolu kar ve tipi nedeniyle buz pistine döndü.

ADIYAMAN (İHA) - Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı

ADIYAMAN - Adıyaman Kahta-Sincik karayolu kar ve tipi nedeniyle buz pistine döndü. Ekipler tuzlama ve kürüme çalışmasını sürdürürken yolun trafiğe kapandığı öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde buz pistine dönen Sincik-Kahta karayolunda ulaşım durdu. Sincik-Kahta karayolu Boğaz mevkiinde kar ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde onlarca araç yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yol Karayolları ekipleri açmaya çalışılıyor. Zincirsiz araçlar yolda kalırken, zincir takan sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri kapanan yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Karayolunun gecenin ilerleyen saatlerinde tamamen kapandığı öğrenildi.

Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı

Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı

Sincik-Kahta karayolu buz pistine döndü, karayolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Erkut - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

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