Sincik ilçesine yılın ilk karı yağdı
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Sincik ilçesine yılın ilk karı yağdı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.

02.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:54
Sincik ilçesine yılın ilk karı yağdı

'ın ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.


Bu yıl havanın geç soğumasıyla beraber Sincik'in yüksek kesimlerine yağmurun ardından ilk kar düştü. Yağan karla beraber ilçe merkezindeki hava sıcaklıklarında ise ciddi anlamda düşüş oldu. Hafta sonu etkili olan yağmur yağışı, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı geceleri -4 dereceye kadar düşüş yaşanıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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