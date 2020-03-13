İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
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Ankara, Sincan, 3. Sayfa

İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi

Ankara Sincan'da 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişi, öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden aldı.

13.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:48
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi

Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye olayı gören vatandaşlar müdahale etti. Şahıs olayı duyarak toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

ÖFKELİ KALABALIĞIN ELİNDEN POLİS ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden aldı. Gözaltına altına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sincan'da taciz iddiasına meydana dayağı

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