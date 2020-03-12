Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Osmaniye'de yaşayan ve uzman çavuş olma hayali kuran genç adam, askerlikten sonra girdiği uzman çavuşluk sınavında kalbinin sağ tarafta, vücudundaki diğer organlarının ise ters yönde bulunduğunu öğrendi. Şaşkınlık yaşayan genç, organlarının ters yönlerde bulunması sebebiyle asker olma hayaline veda etti.

Osmaniye'de yaşayan ve askerlik sonrası sınava girerek uzman çavuş olmak isteyen 22 yaşındaki Hüseyin Çiftçi, girdiği sınav sayesinde kalbinin sağ tarafta bulunduğunu öğrendi. Sağlık raporu almak isterken kalbinin ve diğer organlarınınters tarafta yer aldığını öğrenen Çiftçi, karşılaştığı şok gerçek dolayısıyla uzman çavuş olma hayalini gerçekleştiremedi.

SAĞLIK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKAN ŞAŞIRTICI GERÇEK

Osmaniye'de ikamet eden Hüseyin Çiftçi, vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerlik hizmetini tamamlayan genç, küçük yaştan bu yana hayali olan askerlik mesleğini yapmak için uzman çavuşluk sınavına girdi. Sınavı başarı ile geçen Hüseyin Çiftçi; sağlık raporu alırken sol tarafta bulunması gereken kalbinin ve dalağının sağ tarafta, sağ tarafta olması gereken karaciğer ve safra kesesinin ise sol tarafta olduğunu öğrendi.

''TEK HAYALİM GÖĞSÜME AY YILDIZLI BAYRAĞI DALGALANDIRMAKTI''

Sağlık raporundan geçemeyen Hüseyin Çiftçi'nin asker olma hayali ise suya düştü. Sağlık raporu gerektiren işlerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında bu durumdan dolayı işe giremediğini ve işsiz olduğunu belirten Hüseyin Çiftçi bugüne kadar ise hiçbir sağlık sorunu yaşamamış.

Osmaniyespor'un alt yapısında 5 yıl futbol oynadığını belirten Hüseyin Çiftçi, "Futbol oynadım spor yaptım. Hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Tek hayalim göğsümde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktı asker olmaktı. Askerlik hizmetimden sonra uzman çavuşluk sınavına girdim, kazandım. Ancak sağlık raporu alırken kalbimin sağ tarafta olduğunu öğrendim raporu alamadım. Şu anda işsizim. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulamıyorum. Sağlık raporu istenilen iş yerlerinde kalbim sağda diye bana iş vermiyorlar" şeklinde konuştu.

''KALBİ SAĞDA DİYE İŞ VERMİYORLAR''

Kalbi sağ tarafta atan Hüseyin Çiftçi'nin annesi Ümmühan Çiftçi ise, "Bugüne kadar biz de bilmiyorduk oğlumun kalbinin ve diğer organlarının sağda olduğunu. Askere gitti uzmanlık sınavlarına girdi orada öğrendik. Bu çocuk 5 yıl futbol oynadı. Bugüne kadar hiçbir sağlık sorunu olmadı. Askerden geldi geleli boşta, çalışamıyor. Kalbin sağda diye iş vermiyorlar" dedi.

Kaynak: İHA