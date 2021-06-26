Sınava yetişmek isterken araç çarpan iki genç sınava giremedi
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Sınava yetişmek isterken araç çarpan iki genç sınava giremedi

Sınava yetişmek isterken araç çarpan iki genç sınava giremedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sınava yetişmeye çalışan iki öğrenciye araç çarptı, hastaneye kaldırılan öğrenciler sınava giremedi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sınava yetişmeye çalışan iki öğrenciye araç çarptı, hastaneye kaldırılan öğrenciler sınava giremedi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Suşehri Fen Lisesinde girecekleri üniversite sınavına yetişmeye çalışan H.B. ve Y.P. isimli iki öğrenci, okul önünde karşıdan karşıya geçerken M.Y. idaresindeki 34 CVN 940 plakalı otomobilin kendilerine çarpması sonucu yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrenciler sınava giremedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sınava yetişmek isterken araç çarpan iki genç sınava giremedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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