Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti
Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS ikinci oturumuna girecek olan ve evrağını unutan öğrencinin yardımına polisler yetişti.
YKS ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.
YARDIMINA POLİSLER KOŞTU
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS ikinci oturumuna Erenler ilçesi Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde girecek olan ve evrağını unutan bir öğrencinin yardımına ise lisede görevli polisler yetişti.
Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, evrağı kendi elleriyle sınava girecek öğrenciye teslim etti.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
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üniversite kazanınca birşey değişmiyor yine sınav boşuna cırılmayınCevap Yaz Yayından Kaldır
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bırakın kalsın onu unutuyorsa sınavda ne işi varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sınava giriş belgesini unutan adamı o sınavdan tekme tokat kovmak lazım. Gitsin babasının ciftligineCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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İyi insanları Yüce Allah başımızdan eksik etmesin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bir gazeteci olarak artık bende polisimizi çok seviyorum, kardeşim, yeğenim, amcamın torunu, halamın oğlu polis. . Allah hepsini korusun. teyzemin oğlu da subay. . . Allah hepsini korusun tırnağına taş değmesin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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