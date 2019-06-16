Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS ikinci oturumuna girecek olan ve evrağını unutan öğrencinin yardımına polisler yetişti.

YKS ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

YARDIMINA POLİSLER KOŞTU

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS ikinci oturumuna Erenler ilçesi Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde girecek olan ve evrağını unutan bir öğrencinin yardımına ise lisede görevli polisler yetişti.

Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, evrağı kendi elleriyle sınava girecek öğrenciye teslim etti.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (9)

  • YORUMCU:
    Sınava giriş belgesini unutan adamı o sınavdan tekme tokat kovmak lazım. Gitsin babasının ciftligine
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  • YUMOŞ-MİNİK:
    bir gazeteci olarak artık bende polisimizi çok seviyorum, kardeşim, yeğenim, amcamın torunu, halamın oğlu polis. . Allah hepsini korusun. teyzemin oğlu da subay. . . Allah hepsini korusun tırnağına taş değmesin.
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