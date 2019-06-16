Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

YKS ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

YARDIMINA POLİSLER KOŞTU

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS ikinci oturumuna Erenler ilçesi Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde girecek olan ve evrağını unutan bir öğrencinin yardımına ise lisede görevli polisler yetişti.

Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, evrağı kendi elleriyle sınava girecek öğrenciye teslim etti.

Kaynak: İHA