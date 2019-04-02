Sinan Büyükhatipoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Sinan Büyükhatipoğlu oldu. Vatan Partisi adayı Sinan Büyükhatipoğlu, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gaziantep büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Sinan Büyükhatipoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Gaziantep büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Sinan Büyükhatipoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gaziantep büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gaziantep aday yarışı ve Gaziantep seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gaziantep Seçim Bilgileri

Gaziantep büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gaziantep büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sinan Büyükhatipoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Sinan Büyükhatipoğlu, Gaziantep yarışında % 0,35 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Sinan Büyükhatipoğlu toplamda 3.177 adet oy sayısına ulaştı.

Sinan Büyükhatipoğlu Kimdir?

1981 yılında Gaziantep doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep'te okuyan Büyükhatipoğlu, Ankara Atılım Universitesi'ne İnşaat Mühendisliği okudu. Özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalışan Büyükhatipoğlu, bekardır.

Vatan Partisi Gaziantep büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.