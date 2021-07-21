Sinan Albayrak kimdir? Sinan Albayrak kaç yaşında, nereli? Sinan Albayrak biyografisi!

Sinan Albayrak Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak'tır. Peki, Sinan Albayrak kimdir? Sinan Albayrak kaç yaşında, nereli? Sinan Albayrak mesleği nedir? Sinan Albayrak hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders almıştır. Peki, Sinan Albayrak kimdir? Sinan Albayrak kaç yaşında, nereli? Sinan Albayrak mesleği nedir? Sinan Albayrak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Sinan Albayrak (d. 1973, Almanya), Türk TV ve sinema oyuncu. Gazeteci, Yazar ve Aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşidir. Mavi Marmara Gemisi ile Gazze yoluna çıkan aktivistler arasındadır.

HAYATI

Sinan Albayrak Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak'tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders almıştır.

TİYATRO

• Nerede Kalmıştık Haldun Dormen - "Amphitryon" : Eskişehir Belediye Tiyatrosu - 2003

• Rumuz Goncagül Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

• İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999

• Bir Cinayetin Söylencesi Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 1999

FİLMOGRAFİSİ

Sinema

• Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014)...Sultan Veled

• Sultan'ın Sırrı (2011)

• Esrefpaşalılar (2010)....İmam

• Kiralık Oda (2008)

• Kilit (2008)

• Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)...Polis Memuru

• Sis ve Gece (2007) .... Mustafa

• Çinliler Geliyor (2006) .... Yupi

• Döngel Kârhanesi (2005) .... Rus Gangster

• Herşey Çok Güzel Olacak (1998)...Tolga Baykal

Televizyon

• Sen Çal Kapımı (2021)...Kemal Özcan

• İyi Günde Kötü Günde (2020)...Bülent (TV)

• Kalk Gidelim (2019)...Ali Demir (TV)

• Kurtlar Vadisi Pusu (2015)...Sadık (TV)

• O Hayat Benim (2014)...Mehmet Emir (TV)

• Leyla ile Mecnun (2013)...Tom Waits (Konuk oyuncu) (TV)

• Tozlu Yollar (2013)...Tayfun (TV)

• Sen De Gitme (2012)...Mehmet (TV)

• Parmaklıklar Ardında (2007)...Tarık (TV)

• Yersiz Yurtsuz' (2007)...Ishak (TV)

• Beyaz Gelincik (2006)...Melih (TV)

• Kadın Severse (2006) TV

• Sessiz Gece (2005)...Serkan (TV)

• Omuz Omuza (2004)...Cem(TV)

• Kurtlar Vadisi (2005)... Sadık (TV)

• Unutma Beni (2002)...Gökhan (TV)

• Nasıl Evde Kaldım (2001) TV

• Karanlıkta Koşanlar (2001) TV

• Şaşıfelek Çıkmazı (2000)...Rafet (TV)

• Yılan Hikayesi (1999)...David (TV)

• Kara Melek (1996)...Kameraman Mithat (TV)

• Ferhunde Hanımlar (1993) TV

• Geçmişin İzleri (1993) TV