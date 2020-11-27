Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl hayatı ve biyografisi! Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli?
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Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl hayatı ve biyografisi! Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli?

27.11.2020 08:08 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:13
Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl hayatı ve biyografisi! Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sinan Akçıl hakkında merak edilenler. Sinan Akçıl hayatı ve biyografisi. Sinan Akçıl kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sinan Akçıl merak konusu oldu. İşte Sinan Akçıl hakkında merak edilen Sinan Akçıl kimdir, Sinan Akçıl hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

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Nereli: Leeuwarden, Hollanda

Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

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