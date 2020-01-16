: Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu

16.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:28

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken, Kırklareli'de başında simit tablası bulunan küçük bir çocuğun, bir telefon bayiindeki teşhir ürünü telefonla oyun oynadığı anlar yürek burktu.

BİR YANDAN SİMİTLERİ DÜŞÜRMEMEYE ÇALIŞTI, BİR YANDAN OYUN OYNADI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefon bayiinde çekilen görüntülerde simitçi bir çocuğun birkaç dakikalığına da olsa yaşıtları gibi oyun oynadığı anlar kayıt altına alındı. Bayiye giren ve kafasında simit tablası bulunan çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oymaya çalıştı.

GÖRÜNTÜYE ALINDIĞINI FARK EDİNCE KOŞAR ADIMLARLA UZAKLAŞTI

Oyuna kendisini kaptıran çocuk, bir anda kendisini çeken kişiyi fark edince koşar adımlarla dükkandan uzaklaştı.

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken sokaklarda simit satmak zorunda olduğu için okuyamayan ve çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu.

Kaynak: İHA

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