Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu
Bir cep telefonu mağazasında, simitçi çocuğun teşhir ürünü olan telefonla oynadığı görüntüler yürek burktu. Milyonlarca öğrencinin karne almaya hazırlandığı bu günlerde başında simit tablasıyla ekmek parası kazanmaya çalışan çocuk, teşhir telefonuyla oynarken görüntüye alındığını fark edince, koşar adımlarla uzaklaştı.
Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken, Kırklareli'de başında simit tablası bulunan küçük bir çocuğun, bir telefon bayiindeki teşhir ürünü telefonla oyun oynadığı anlar yürek burktu.
BİR YANDAN SİMİTLERİ DÜŞÜRMEMEYE ÇALIŞTI, BİR YANDAN OYUN OYNADI
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefon bayiinde çekilen görüntülerde simitçi bir çocuğun birkaç dakikalığına da olsa yaşıtları gibi oyun oynadığı anlar kayıt altına alındı. Bayiye giren ve kafasında simit tablası bulunan çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oymaya çalıştı.
GÖRÜNTÜYE ALINDIĞINI FARK EDİNCE KOŞAR ADIMLARLA UZAKLAŞTI
Oyuna kendisini kaptıran çocuk, bir anda kendisini çeken kişiyi fark edince koşar adımlarla dükkandan uzaklaştı.
Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken sokaklarda simit satmak zorunda olduğu için okuyamayan ve çocukluğunu yaşayamayan simitçi çocuğun bu görüntüleri yürek burktu.