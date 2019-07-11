Simge Sağın, yeni imajıyla takipçilerini büyüledi!
Şarkıcı Simge Sağın, saç rengini sarıya boyatarak imaj değişikliğine gitti. Sağın, yeni halini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ne yaparsa güzel yapıyor." ifadelerini kullandı.
Simge Sağın, koyu kahve olan saç rengini sarıya çevirdi. Yeni şarkısı için geri sayıma başlayan şarkıcı yeni saçlarıyla sosyal medyada olay oldu. Instagram hesabından yeni saçlarıyla, albümden bir fotoğrafını paylaşan Simge Sağın'a yorum yağdı.
"DÜNYANIN EN DÜRÜST ADAMI"
Şarkıcının yeni saçlarını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eski saçlarına geri dönmesini istedi. Simge Sağın yeni saçlarıyla sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler arasına hızlı bir giriş yaptı. Sağın paylaşımına, "Adam makyajımı yaptı, Fotoğraflarımı çekti, klibimi de çekicek. Ne yaparsa güzel yapıyor. Herşeyden öte dünyanın en dürüst adamı. Allah herkese senin gibi bir dost-kardeş versin bu en büyük zenginlik bence." notunu ekledi.
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BU KADINDA ACIP ACIP ÜNLENENLERDEN!!!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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eskisi daha iyidi beCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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tebrik ederim yapmaman gereken herşeyi yapmışsınCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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sarışınlardan nefret ederim.Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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önceki hali daha güzeldi bana göre. . . ama değişiklik iyidir. güle güle kullansınCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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MUNDAR ETMİŞ KENDİNİCevap Yaz 30 5 Yayından Kaldır
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İNSANMISIN SEN1 1 Yayından Kaldır
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Simge sağın, olmuş sana ömür gedikCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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hahahha ya bende kime benzettim diyordum :D4 Yayından Kaldır
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TAŞŞ TAŞŞ TAM BENLİKCevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
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