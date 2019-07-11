Simge Sağın, yeni imajıyla takipçilerini büyüledi!

Simge Sağın, koyu kahve olan saç rengini sarıya çevirdi. Yeni şarkısı için geri sayıma başlayan şarkıcı yeni saçlarıyla sosyal medyada olay oldu. Instagram hesabından yeni saçlarıyla, albümden bir fotoğrafını paylaşan Simge Sağın'a yorum yağdı.

"DÜNYANIN EN DÜRÜST ADAMI"

Şarkıcının yeni saçlarını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eski saçlarına geri dönmesini istedi. Simge Sağın yeni saçlarıyla sosyal medyada en çok konuşulan ünlüler arasına hızlı bir giriş yaptı. Sağın paylaşımına, "Adam makyajımı yaptı, Fotoğraflarımı çekti, klibimi de çekicek. Ne yaparsa güzel yapıyor. Herşeyden öte dünyanın en dürüst adamı. Allah herkese senin gibi bir dost-kardeş versin bu en büyük zenginlik bence." notunu ekledi.