Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Simge Sağın, programda şaka olsun diye sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yi arayıp 150 bin lira istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Selin Ciğerci, "Hemen bankacımı arayıp hallediyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı.