SİM: "Gazeteciye saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz"
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SİM: "Gazeteciye saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz"

SİM: 'Gazeteciye saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siverek İnternet Medyası Platformu, Şanlıurfa'da gazeteci Umut Deli'nin çekim sırasında bir grubun saldırısına uğramasını kınadı.

Siverek İnternet Medyası Platformu, Şanlıurfa'da gazeteci Umut Deli'nin çekim sırasında bir grubun saldırısına uğramasını kınadı.

15 Ağustos 2021'de Şanlıurfa'da korona virüs kaynaklı vaka ve ölümlerin artmasıyla alakalı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çekim yapan gazeteci Umut Deli, bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Siverek İnternet Medyası Platformu'ndan (SİM) yapılan yazılı açıklamada, gazeteciye yönelik saldırı kınandı.

Bu tür saldırıların kabul edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Tek amacı devam eden pandemi sürecinde korona virüs kaynaklı yaşanan ölümleri haberleştirmek ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek amacıyla çalışan meslektaşımız kalabalık grubun saldırısıyla ciddi olarak yaralanmıştır. Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan arkadaşımıza yapılan saldırının faillerinin bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılmasını beklemekteyiz. Saldırganlar hakkında işlem yapılmaması durumunda bu tür saldırıların artmasına neden olacaktır. Gazetecilerin görevlerini baskı altında kalmadan yapmaları gerekirken bu tarz saldırılarla karşılaşmaları kabul edilemez" denildi.

Grubun saldırısının düşündürücü olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gazetecilere yönelik saldırılar, halkın haber alma özgürlüğüne engel olmanın yanı sıra basın ve ifade özgürlüğünün de engellenmesi anlamına gelmektedir. Bu noktada tüm çevrelerin gazeteciye saldırı konusunda sessiz kalmaması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Siverek İnternet Platformu olarak meslektaşımız Umut Deli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletirken saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

SİM ayrıca olayın ardından harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına hassasiyetleri için teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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SİM: "Gazeteciye saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz" - Haberler
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