Silvan'da okul bölgesi alanlarına azami hız sınırı levhası takıldı - Haberler
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Silvan'da okul bölgesi alanlarına azami hız sınırı levhası takıldı

AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
Silvan'da okul bölgesi alanlarına azami hız sınırı levhası takıldı

Silvan ilçesinde trafik akışının yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan okullara azami hız sınırı levhası trafik tabelası takıldı.

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Silvan ilçesinde trafik akışının yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan okullara azami hız sınırı levhası trafik tabelası takıldı.

Trafik akışının yoğun olduğu caddeler üzerinde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul statüsündeki okulların öğrenci giriş çıkışların direkt caddelere azami hız sınırı levhası trafik tabelası takıldı.

Silvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle çalışma gerçekleştirildi.

Silvan'da okul bölgesi alanlarına azami hız sınırı levhası takıldı

AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Silvan'da okul bölgesi alanlarına azami hız sınırı levhası takıldı - Haberler
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