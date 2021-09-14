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Silvan'da İlköğretim Haftası etkinliği

AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
Silvan'da İlköğretim Haftası etkinliği

Silvan ilçesinde 2021-2022 İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi.

Silvan ilçesinde 2021-2022 İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, programda, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi, onlara başarılar diledi.

Kaymakam Öztürk, "Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, eğitim camiası ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ensari Bulun, Şube Müdürleri Hakan Narlayan, Ramazan Şen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Silvan'da İlköğretim Haftası etkinliği

Silvan'da İlköğretim Haftası etkinliği

Silvan'da İlköğretim Haftası etkinliği

AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri
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