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Silvan'da 90 yetim çocuğa giyim yardım

AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
Silvan'da 90 yetim çocuğa giyim yardım

Yetimler Vakfı Silvan Temsilciliğince, "Bir Bot, Bir Mont" kampanyası kapsamında 90 yetim çocuğa giyim yardımında bulunuldu.

Yetimler Vakfı Silvan Temsilciliğince, "Bir Bot, Bir Mont" kampanyası kapsamında 90 yetim çocuğa giyim yardımında bulunuldu.

Yetimler Vakfı Silvan Temsilciliği, "Bir Bot, Bir Mont" kampanyası kapsamında 90 yetim çocuğa bot, bere, atkı ve mont yardımı yaptı.

Yetimler Vakfı Silvan Temsilcisi Selam Biçen, yetim çocuklar üşümesin diye vakfın başlattığı kampanya kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından hayırseverlerin yardımlarıyla çocuklara yardım yaptıklarını söyledi.

Yardımların süreceğini kaydeden Biçen, "Kampanya sayesinde yetimlerimizi giydireceğiz, sevindireceğiz. Kışın üşümelerine engel olacağız. Yetimlere yardımcı olmak isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Allah yaptığınız bütün hayırları kabul eylesin." dedi.

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AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri

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