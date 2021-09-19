Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Silvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Silvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Alay Komutan Vekili Yarbay Nedim Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Teğmen Olcay Çobanoğlu törende bir konuşma yaptı.

Daha sonra Jandarma Komando Alay Komutanlığında verilen resepsiyonda, Kaymakam Öztürk gazi ve gazi yakınlarıyla görüştü.

Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri
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