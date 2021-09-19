Silvan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
Silvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Silvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Alay Komutan Vekili Yarbay Nedim Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Jandarma Teğmen Olcay Çobanoğlu törende bir konuşma yaptı.
Daha sonra Jandarma Komando Alay Komutanlığında verilen resepsiyonda, Kaymakam Öztürk gazi ve gazi yakınlarıyla görüştü.