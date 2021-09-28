Silvan Belediyesi ilçedeki okullarda bakım ve onarım çalışması yapıyor - Haberler
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Silvan Belediyesi ilçedeki okullarda bakım ve onarım çalışması yapıyor

AA / Yusuf Batı - Haberler | Güncel
Silvan Belediyesi ilçedeki okullarda bakım ve onarım çalışması yapıyor

Diyarbakır'da Silvan Belediyesi kırsal mahallelerde yer alan okulların bakım ve onarımını gerçekleştiriliyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Silvan Belediyesi kırsal mahallelerde yer alan okulların bakım ve onarımını gerçekleştiriliyor.

Kaymakam ve Silvan Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk'ün ilçeyi kaliteli belediye hizmetleriyle buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçede temizlikten asfalta, altyapıdan sosyal projelere kadar pek çok alanda hummalı çalışma yürütülüyor.

Eğitime destek çalışmaları da gerçekleştiren belediye tarafından kırsal mahallelerdeki okulların bakım ve onarımları da yapılıyor.

Okullarda çatı tamiri ve boya yapılıyor, Voleybol sahası kuruluyor, genel bakım ve onarım gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Öztürk, yaptığı açıklamada, eğitime çok büyük önem verdiklerini ve katkı sunduklarını söyledi.

Görevi devraldıkları günden bu yana eğitime çok ciddi katkı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, 46 okulun boyasını, onarımını yapıp, voleybol sahası kurarak eğitime katkı sağladıklarını kaydetti.

Öztürk, "Çocuklarımızın okullarında sağlıklı bir eğitim alabilmeleri için var olan eksikliklerini gidermeye çalıştık. Merkez ve kırsal mahalle okullarının eksikliklerini imkanlarımız ölçüsünde gidereceğiz. Okullara yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri
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