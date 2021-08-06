Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti

Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Silopi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Erdem Satan'ın bisiklet hayali gerçekleşti.

Silopi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Erdem Satan'ın bisiklet hayali gerçekleşti.

Satan, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Şırnak İl Başkanlığının yetim ve yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtımı sırasında dernek başkanı Salih Babrak'a bisiklet hayalini iletti.

Bunun üzerine Babrak, küçük Satan'ın bisiklet hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Bağışçıların desteğiyle bisiklet alan Babrak, Satan'ın evine giderek bisikletini hediye etti.

Hayaline kavuşan Satan, ekiplere teşekkür etti.

Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti
Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti
Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti
Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Deniz Akkaya Kerem Kamışlı
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Burak Elmas Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silopili çocuğun bisiklet hayali gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 23:24:24. #1.14#

title