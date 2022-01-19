Silopi'de kar yağışı etkili oluyor
AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel
İlçede etkili olan kar yağışı Statta kar topu oynayan vatandaşlar Kardan adam yapan vatandaşlar ŞIRNAK - Silopi ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, ilçeyi beyaz örtüye kaplarken, bunu fırsat bilen vatandaşlar dışarıya çıkara karın keyfini çıkardı.
SİLOPİ, ŞIRNAK (AA) - İlçede etkili olan kar yağışı
Statta kar topu oynayan vatandaşlar
Kardan adam yapan vatandaşlar ŞIRNAK - Silopi ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, ilçeyi beyaz örtüye kaplarken, bunu fırsat bilen vatandaşlar dışarıya çıkara karın keyfini çıkardı.