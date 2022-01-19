Silopi'de kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Silopi'de kar yağışı etkili oluyor

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

İlçede etkili olan kar yağışı Statta kar topu oynayan vatandaşlar Kardan adam yapan vatandaşlar ŞIRNAK - Silopi ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, ilçeyi beyaz örtüye kaplarken, bunu fırsat bilen vatandaşlar dışarıya çıkara karın keyfini çıkardı.

SİLOPİ, ŞIRNAK (AA) - İlçede etkili olan kar yağışı

Statta kar topu oynayan vatandaşlar

Kardan adam yapan vatandaşlar ŞIRNAK - Silopi ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, ilçeyi beyaz örtüye kaplarken, bunu fırsat bilen vatandaşlar dışarıya çıkara karın keyfini çıkardı.

Silopi'de kar yağışı etkili oluyor

Silopi'de kar yağışı etkili oluyor

Silopi'de kar yağışı etkili oluyor

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

Silopi, kar, Güncel, Haber

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