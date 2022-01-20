Silopi'de kar yağışı - Haberler
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Silopi'de kar yağışı

Silopi'de kar yağışı
AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Silopi ilçesinde vatandaşlar kar yağışının sevincini yaşadı.

Silopi ilçesinde vatandaşlar kar yağışının sevincini yaşadı.

Etkili olan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ilçe stadında toplanarak, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Kardeşleriyle stada kar oynamaya gelen vatandaşlardan Ahmet Uçar, uzun süreden sonra ilçeye yağan karın sevincini yaşadıklarını belirtti.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri

Silopi, kar, Güncel, Haber

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