Silopi'de 16 Bölgede Özel Güvenlik Bölgesi Süresi Uzatıldı

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesine bağlı 16 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi süresini uzattı.



Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, ilimiz Silopi ilçesi Kelhain Tepe, Girigüva Tepe, Şikettemuri Tepe, Bestebelega Deresi, Kerede Tepe, Kürsi Tepe, Rutkekurat Tepe, Üçkardeşler Tepe ve Görümlü, Düzalan, Dedeler, Uyanık, Bestebelega mezrası, Doruklu Kösreli, Derebaşı, Koyunören kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde daha önce 1-15 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi 15 gün süreyle 30 Eylül'e kadar uzatılmıştır" denildi. - ŞIRNAK