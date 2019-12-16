Silivri'deki yangında kundaklama şüphesi

16.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:45

Silivri'nin Çeltik Mahallesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Müstakil evde çıkan yangında yetkililer, kundaklanma şüphesi üzerinde duruyor.



Yangın, Çeltik Mahallesi Gül Sokak'ta Adem Öz'e ait evde gece saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında, ikametgahın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken kundaklama şüphesiyle Silivri İlçe Jandarma ekipleri, çevrede bulunan ev ve iş yerlerinden güvenlik kamera kayıtlarını aldı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA