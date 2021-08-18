Silivri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Silivri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Silivri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Silivri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silivri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 55 AEZ 742 plakalı otomobil, D 100 Karayolunda bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Havva Şeyma Gündoğar'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Gündoğar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gündoğar, hastanedeki tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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