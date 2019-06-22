Silivri'de konteyner yangını

Silivri'de işçi konteynerlerinde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyükkılıçlı Mahallesinde İSTAÇ çöp döküm sahasında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çanta İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada alevler diğer iki konteynere de sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çıkan yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA