SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de falezlere çekilen çelik tellere sıkışan güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİLİVRİ'de falezlere çekilen çelik tellere sıkışan güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silivri Boşnakbahçe'de falezlerden taş düşmemesi için çekilen çelik teller kuşların yuvalarına girip çıkmalarını engellediği için tartışma konusu olmuştu. Tartışmalar üzerine tellerin bir bölümü söküldü. Ancak önceki gün bir güvercin yavrusu çelik tellere sıkıştı. Sıkışan güvercin yavrusunu gören Avukat Hulusi Üstün, durumu üyesi olduğu Silivri Çevre Derneği'ne bildirdi. Dernek yetkilileri de Silivri İtfaiyesi'ne olayı bildirdi. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yavru güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan kuşun kurtarıldığını belirterek, İnşallah yaşar. Burada yaban hayatı devam ediyor. İnsanları korumak için bütün hayvanları öldürüyoruz dedi. Korsan daha sonra kurtarılan yavru güvercini sevdi, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.

SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI
SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:34:59. #1.15#

title