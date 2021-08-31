SİLİVRİ'DE FALEZLERE ÇEKİLEN TELLERE SIKIŞAN YAVRU GÜVERCİNİ İTFAİYE KURTARDI

SİLİVRİ'de falezlere çekilen çelik tellere sıkışan güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİLİVRİ'de falezlere çekilen çelik tellere sıkışan güvercin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silivri Boşnakbahçe'de falezlerden taş düşmemesi için çekilen çelik teller kuşların yuvalarına girip çıkmalarını engellediği için tartışma konusu olmuştu. Tartışmalar üzerine tellerin bir bölümü söküldü. Ancak önceki gün bir güvercin yavrusu çelik tellere sıkıştı. Sıkışan güvercin yavrusunu gören Avukat Hulusi Üstün, durumu üyesi olduğu Silivri Çevre Derneği'ne bildirdi. Dernek yetkilileri de Silivri İtfaiyesi'ne olayı bildirdi. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yavru güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan kuşun kurtarıldığını belirterek, İnşallah yaşar. Burada yaban hayatı devam ediyor. İnsanları korumak için bütün hayvanları öldürüyoruz dedi. Korsan daha sonra kurtarılan yavru güvercini sevdi, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı