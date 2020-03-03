Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Silivri'de yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.
Silivri açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yanarak batan yatta 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
ÇEVREDEKİ GEMİLER MÜDAHALE ETTİ
Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti.
YANAN YAT BATTI
Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti.Ölen kişilerin cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: DHA