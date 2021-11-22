Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Şile'de maden ocağında bulunan taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaşamını yitirdi.

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - Şile'de maden ocağında bulunan taş kırma makinesinin içine düşen İşçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Üvezli Köyü'nde bulunan bir maden ocağında çalışan işçi Yaşar K. (49) çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle taş kırma makinesinin içine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri makinenin içine düşen işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin makineden çıkardığı cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaşar K'nın maden ocağında işe yaklaşık bir ay önce başladığı öğrenildi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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