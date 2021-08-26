Şile'de otel işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şile'de otel işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı

Şile'de otel işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Şile'de, husumetli olduğu otel işletmecisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan başka bir otelin sahibi tutuklandı.

Şile'de, husumetli olduğu otel işletmecisini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan başka bir otelin sahibi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 23 Ağustos'ta Bucaklı Mahallesi'ndeki otelde işletme sahibi Onur Abdullah İnak'ın, başka bir otelin sahibi Fadul P. tarafından silahla vurularak öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Fadul P., jandarma tarafından saklandığı sazlık alanda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin aralarında husumet bulunan maktul Onur Abdullah İnak'ı daha önce yaşadıkları kavgada bir gözünü kaybetmesine neden olmakla suçladığı öğrenildi.

Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, cinayet anı oteldeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otelin bahçesinde işletmeci Onur Abdullah İnak ve şüpheli Fadul P.'nin bir arkadaşlarıyla aynı masada oturarak sohbet ettikleri yer alıyor. Kayıtlarda, bir süre sonra şüpheli Fadul P.'nin silahla İnak'a defalarca ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

FETÖ'nün 'cami bombalayacak' diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
FETÖ'nün "cami bombalayacak" diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN GÜVENLİKÇİ İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR
KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN GÜVENLİKÇİ İLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fahriye Evcen Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Burak Elmas Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şile'de otel işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:03:33. #1.16#

title