Şile'de denize girmek yasak mı?
Geçtiğimiz haftalarda fırtınalı hava sebebiyle bazı kararlar açıklanmıştı. Bu kapsamda Şile'de denize girmek yasak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.
Şile'de denize girmek yasak mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konular arasında yer alıyor.
ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?
Meteroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz tarihinde ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır.
"Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."
1 Ağustos tarihinde itibari ile yeniden değerlendirmelerin yapılacağı da belirtildi.
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