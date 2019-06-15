Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi
İstanbul Şile'de üç arkadaş denize girdikten bir süre çırpınmaya başladı. Denizde çırpınmaya başlayan 3 kişiden 2'si boğularak yaşamını yitirirken 1 kişi kurtarıldı.
Şile'de denize giren üç arkadaştan ikisi boğularak hayatını kaybetti, birisi kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi denizden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Olay, Şile Sofular köyü plajında saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Üç arkadaş denize girdikleri yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde suda çırpınmaya başladı. Denizde boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç isimli iki kişinin bedenleri sudan çıkarıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KURTARILDI
Gökhan İspirli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken Soner Yalvaç ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Kadir Tekel ise denizden son anda kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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