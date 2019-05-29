Güpegündüz market soymaya çalışan hırsız, yakalanınca "Şansımı denedim" dedi
Karabük'te tabancayla bir marketi soymaya çalışan kar maskeli kişi, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, kıskıvrak yakalanan soyguncu "Şansımı denedim" dedi.
Karabük'te tabancayla bir marketi soymaya çalışan kar maskeli kişi, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.
VATANDAŞLAR, MARKETİ SOYAN HIRSIZI DERDEST ETTİ
Olay saat 16.50 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karabük'te bir marketin şubesine gelen kar maskeli ve eli silahlı Hasbi Yücel isimli şahıs kasiyer kadına silah doğrultarak kasayı açtırmaya çalıştı. Bayan kasiyer silah karşısında ürkerek kasadan uzaklaşınca, soyguncu bu sefer başka bir kasiyerin yanına geçti. Kasadaki paraları hızlı bir şekilde alarak kaçmaya çalışan silahlı soyguncu dışarı çıktığı sırada çalışanların ve vatandaşların müdahalesi ile derdest edilerek yakalandı.
"ŞANSIMI DENEDİM"
Soyguncunun ve bu anlara şahit olan bazı vatandaşların ise rahat davranışları güvenlik kameralarına da yansıdı. Saniye saniye tüm anların kaydedildiği güvenlik kamera görüntülerinde paraları alarak kaçmaya çalışırken, market çalışanının soyguncunun üzerine atladığı, vatandaşların yardımı ile de elindeki silahın alındığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuyu gözaltına aldı.
Ayrıca soyguncu Yücel'in yakalandıktan sonra neden yaptın sorusuna "Şansımı denedim" dediği öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada gazetecilerin neden yaptınız yönünde soruya ise 'Sana ne' cevabı veren şahıs sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
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Ya bu adam sizce soyguncumu ben hiç soyguncu olduğuna inanmadım zaten ne yaptığınında farkında degil bu adam parasızlıktan böyle bi girişimde bulunmuş adamı bu işi yaptırmak zorunda bırakan sebepler önce araştırılsın çözülmesi gereken konular bunlarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bu gunler iyi gunlerimiz allah yardim etsin ulkede cok büyuk ekonomik sıkınti varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hırsızlıga iten sebepleri bulmak ve vatandaşını zor durumdan kurtarmak devletin asli görevidir.Cevap Yaz 7 Yayından KaldırEDİN CEKO: Aynen Müdürüm.Yayından Kaldır
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müdahale şekli çok yanlış silahlı kişinin ilk önce silah tutan eli kavranması gerekirdi iyi yine adam kimseye ateş etmek istememiş yoksa birini vurabilirdiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır