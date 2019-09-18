Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı

18.09.2019 12:28

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan iki ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU: 3 ÖLÜ

Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.

Kaynak: AA