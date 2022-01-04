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Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi

AA - Haberler | Güncel

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Mehmet Ç. adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Mehmet Ç. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak geçmiş dönemlerde adliyeye çıkarılan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi uygulanmıştı. Diğer 3 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olayda yaralanan A.Ç.'nin ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, "Çakıroğulları" olarak bilinen gruptan 4 kişi yaralanmıştı.

Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi

Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi

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