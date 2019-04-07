Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası silahını çeken babayı kızı zar zor ikna etti.
Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası bir kişi silahına davrandı
Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'te iki kadın sürücünün kaza yapması sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, bir kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi silahını çekti.
OLASI FACİAYI KIZI ENGELLEDİ
Kazadan sonra yaşanılan tartışmada kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi belinden silahını çıkartarak diğerlerine doğru yöneltti. Ancak babasının sinirli halini ve tabancasını gören kızı hemen babasına koşarak onu ikna etmeye çalıştı.
Kızın babayı ikna etme çabaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (9)
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devlet bu öküzü en az 20 yıl yatırsın akıllansınCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ülkede bu magandalara ceza yok muz cumhuriyeti 3. dunya ülkesiCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Silahi yerin den cikartirsan atesliyeceksin. Silah tasimanin kurali budur. Yapamiyorsan da silah cekmiyeceksin yada tasimiyacaksin.Cevap Yaz 1 8 Yayından KaldırBIRÇİMEN: tamam polat sakin ol :)4 Yayından Kaldır
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Yobaz ariyormusun Türkiye, de istemedigin kadar var.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır