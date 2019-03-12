Sıla, Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Notla Kafaları Karıştırdı!

Sıla, kendisine gelen hediyeye iliştirilmiş notu, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşınca kafaları karıştırdı.

"EN ÇOK KENDİNE DİRENDİN"

Ünlü şarkıcı Sıla kendisine gelen notu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sıla'nın paylaştığı nottaki bazı ifadele ise takipçilerinin kafasını karıştırdı. Sıla'nın paylaştığı notta, "Kaktüs direnmeyi sever, dayanıklıdır derler. Senin gücünü ve karakterini en iyi tanımlayabilecek bitki buydu belki de… Hayata, insanlara, belki en çok da kendine direndin yıllardır. Ama öyle güzelsin ki, öyle dosdoğru… Hep küçücüksün… Kaç yıl geçerse geçsin, hiç yaş almıyorsun çünkü kötüler büyür, sen çocuk kalmışsın." ifadeleri yer aldı.Sıla paylaştığı bu yazının üzerine, "Ve bu notun güzelliği… Buzdolabının üzerinde artık. Çok teşekkür ederim." dedi.

"NEDEN BAHSEDİYOR ÇOK MERAK ETTİM"

Sıla'nın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Sıla'nın bir takipçisi paylaşıma, "En çok kendine direndin derken acaba neden bahsediyor. Çok merak ettim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bence de Sıla gerçekten çok güçlü bir kadın." yorumunu yaptı.