Sıla, Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Notla Kafaları Karıştırdı!
Ahmet Kural'dan dayak yemesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından paylaştığı nottaki ifadelerle kafaları karıştı. Sıla'nın paylaştığı nottaki, "Hayata, insanlara, belki en çok da kendine direndin yıllardır." ifadeleri takipçilerinin dikkatini çekti.
Sıla, kendisine gelen hediyeye iliştirilmiş notu, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşınca kafaları karıştırdı.
"EN ÇOK KENDİNE DİRENDİN"
Ünlü şarkıcı Sıla kendisine gelen notu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sıla'nın paylaştığı nottaki bazı ifadele ise takipçilerinin kafasını karıştırdı. Sıla'nın paylaştığı notta, "Kaktüs direnmeyi sever, dayanıklıdır derler. Senin gücünü ve karakterini en iyi tanımlayabilecek bitki buydu belki de… Hayata, insanlara, belki en çok da kendine direndin yıllardır. Ama öyle güzelsin ki, öyle dosdoğru… Hep küçücüksün… Kaç yıl geçerse geçsin, hiç yaş almıyorsun çünkü kötüler büyür, sen çocuk kalmışsın." ifadeleri yer aldı.Sıla paylaştığı bu yazının üzerine, "Ve bu notun güzelliği… Buzdolabının üzerinde artık. Çok teşekkür ederim." dedi.
"NEDEN BAHSEDİYOR ÇOK MERAK ETTİM"
Sıla'nın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Sıla'nın bir takipçisi paylaşıma, "En çok kendine direndin derken acaba neden bahsediyor. Çok merak ettim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bence de Sıla gerçekten çok güçlü bir kadın." yorumunu yaptı.
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Bende çocuk ruhluyum kadına şiddete hayır.Sen sanat camiasındakilere aldanma çoğu para kazanmak için entelleküel pozu yapan tipler elde ettikten sonra varoş olur bunlar iyi kurtuldun sıkıntı yapma bundan sonra sen söyle onlar dinlesin yanına yaklaştırma yaklaşanı biletixe gönder.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Boş boş konuşmuş işteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sevdim seni be zalımın kızıCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırALPER İSA: Ahmet kural bunu yazan gercekten senmısın ınsan sevdıgıne kıyarmı veya bosluga dusururmu1 Yayından Kaldır
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Bir insan kendinden bu kadar bezdirir mi helal olsun ya bezdimCevap Yaz 10 Yayından Kaldır