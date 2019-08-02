Sıla'nın komşuları, yüksek sesli müzik açan şarkıcıdan şikayetçi oldu

Sıla'nın komşuları, yüksek sesli müzik açan şarkıcıdan şikayetçi oldu

Bodrum'daki evinde sevgilisi Hazer Amani ile yakın dostlarına parti veren şarkıcı Sıla Gençoğlu, yüksek sesten dolayı komşularını rahatsız edince gece yarısı villasına jandarma geldi.

2.08.2019 10:27
Sıla'nın komşuları, yüksek sesli müzik açan şarkıcıdan şikayetçi oldu

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda arabada sarmaş dolaş uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığı kabul eden şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum Bitez'de orman içinde bir ev kiralayan Sıla, dostları için parti düzenledi. Ancak şarkıcı eğlencenin dozunu kaçırınca gece yarısı evine jandarma geldi.

KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Sevgilisi Sıla'nın yanına giden Hazer Amani, basın mensuplarını görünce panik oldu ve çifti gün boyu evden dışarı çıkmadı. İkili akşam saatlerinden itibaren ise yakın dostlarını çağırarak parti verdi. Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşularını rahatsız etti. Komşuların rahatsız olmasına aldırış etmeyen şarkıcı, partisine devam etti.

İFADELERİ ALINDI

Ancak komşuların şikayeti üzerine lüks villaya gece yarısı jandarma ekipleri geldi. Ekip, ünlü popçu ve arkadaşlarını ifadelerini aldı.

Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu
Kaynak: Diğer
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