Sıla'nın komşuları, yüksek sesli müzik açan şarkıcıdan şikayetçi oldu
Bodrum'daki evinde sevgilisi Hazer Amani ile yakın dostlarına parti veren şarkıcı Sıla Gençoğlu, yüksek sesten dolayı komşularını rahatsız edince gece yarısı villasına jandarma geldi.
Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda arabada sarmaş dolaş uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığı kabul eden şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum Bitez'de orman içinde bir ev kiralayan Sıla, dostları için parti düzenledi. Ancak şarkıcı eğlencenin dozunu kaçırınca gece yarısı evine jandarma geldi.
KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU
Sabah'ın haberine göre; Sevgilisi Sıla'nın yanına giden Hazer Amani, basın mensuplarını görünce panik oldu ve çifti gün boyu evden dışarı çıkmadı. İkili akşam saatlerinden itibaren ise yakın dostlarını çağırarak parti verdi. Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşularını rahatsız etti. Komşuların rahatsız olmasına aldırış etmeyen şarkıcı, partisine devam etti.
İFADELERİ ALINDI
Ancak komşuların şikayeti üzerine lüks villaya gece yarısı jandarma ekipleri geldi. Ekip, ünlü popçu ve arkadaşlarını ifadelerini aldı.
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ÖNÜNE GELENE VERİYOR kalbiniCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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AHMET KURAL SONUNA KADAR HAKLIDIR. BUNUN YAPTIĞI ŞIMARIKLIKLARDAN ANLAŞILIYOR, BAK AHMET KURALIN 1 TANE KÖTÜ HABERİ VARMI ?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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AHMET KURAL VERİLMİŞ SADAKAN VARMIŞ ASLANIM :)Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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kuralsız yaşanmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadın akıllanmaz. şöhretin verdiği şımarıklıkCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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Bunu Kadın diye Herkes davasında savunmuştu sahip çıkmıştı. Kadın şizofrenik hasta. 3 gün sonra bununlada kavga yapar. Çünkü tek eşlilik buna göre değil. Kullanıp atacak.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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merhaba, ya SILA Güzel bayan, fakat bu Tipsiz Erkekler ile beraber kanser bulaşacak.Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır