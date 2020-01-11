Sıla ile Hazer Amani aşkında mutlu son! Düğünün detayları belli oldu

11.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:19

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan Sıla-Hazer Amani düğününün detayları belli oldu. Ünlü çiftin nikahına dair merak edilenleri Hürriyet gazetesinden Onur Baştürk yazdı.

Onur Baştürk yazısında, "Sıla ve Hazer Amani çifti bu pazartesi Nişantaşı'ndaki Alancha'da yapacakları düğünle evleniyor. Düğüne sadece çiftin yakınları davetli" ifadelerini kullandı.

1,5 AYLIK HAMİLE

Öte yandan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre ise, ilişkisini göz önünde yaşayan Sıla Gençoğlu, 1,5 aylık hamile. Yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla, bu şansı kaçırmamak için sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Sıla'nın geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giderek anne olabilmek için yumurtalıklarını dondurduğu da öne sürülmüştü.

NİKAH İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımayı planlayan ünlü çift, Roma'da evlenecek. Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.